Вильнюс, , 20:12 — REGNUM В Клайпедский порт Литвы прибыл груз сжиженного природного газа (СПГ) из российского города Высоцк, где располагается завод компании «Новатэк». Об этом 11 июля сообщает Sputnik.Литва.

Отмечается, что судно доставило десять тысяч кубометров газа. Это уже вторая за неделю партия российского СПГ. Ранее 9 июля в порт зашло судно с десятью тысячами кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый терминал в Клайпеде построен в 2014 году. Одним из факторов, повлиявшим на решение о строительстве терминала, стало желание властей избавиться от «газовой монополии России». На сегодняшний день терминал в основном принимает грузы из РФ и Норвегии.

В Литву пришёл очередной груз СПГ от «Новатэк»