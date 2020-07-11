Москва, , 19:28 — REGNUM В Международной промышленной академии 9 июля состоялось очное заседание Международного агробизнесклуба. С докладом о вызовах, стоящих перед агропромышленным комплексом России в новых условиях, выступил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ).

Он представил анализ и ряд экспертных оценок современного состояния агропромышленного комплекса и его дальнейшего развития в условиях мировой пандемии. Большое внимание Алексей Майоров уделил агропродовольственному комплексу, поскольку только при наличии и доступности качественного продовольствия можно говорить о здоровье соотечественников, которым предстоит нелегкая задача по восстановлению экономики страны в условиях мирового кризиса.

Докладчик также уделил внимание вводимой в РФ системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости их движения в рамках реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2020 года и плановый период до 2025 года.

Алексей Майоров особо подчеркнул, что и Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, и лично председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в вопросе маркировки продовольственных товаров придерживаются тактики разумного использования этого механизма во избежание очередного витка повышения цен на линейку самых необходимых и востребованных населением страны мясных, рыбных молочных и иных продуктов.

В связи с этим, как отметил докладчик, под личным контролем председателя Совета Федерации находится поручение министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову тщательно проработать и составить список продовольственных товаров, включаемых для маркировки.

Прозвучало также замечание касательно того, что данная технически и экономически громоздкая форма кодировки товара не обеспечивает контроль сырья и состава продукции. Следовательно, эффективность внедрения системы маркировки, а тем более — ее целесообразность будут равны нулю с точки зрения противодействия незаконному обороту продовольственной продукции.

В обсуждении вопроса о механизме поддержки отечественного производителя принял участие председатель рабочей группы по взаимодействию с мясоперерабатывающими заводами России комитета ТПП РФ по развитию АПК Виктор Кирочкини. В частности, он отметил, что, если речь идет о поддержке отечественных производителей продуктов питания, то необходимо учитывать и реализовывать на практике ряд антикризисных мер, предложенных правительством, заинтересованным в положительной динамике работы пищевой отрасли.

Так, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства первого апреля 2020 года премьер-министр страны Михаил Мишустин отметил, что жесткие ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, могут рассматриваться как форс-мажор по договорам аренды.

Но, тем не менее, есть пример, когда мясоперерабатывающему предприятию, подготовившему требуемые документы для получения сертификата о подтверждении форс-мажора по договорам аренды, было отказано в этом со ссылкой на пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.

В этом пункте сказано, что к обстоятельствам непреодолимой силы не может быть отнесено, в числе прочих, отсутствие у должника необходимых денежных средств. При этом было упущено из виду, что возникновение условий невозможности оплатить аренду произошло не по факту отсутствия денежных средств, а по причине, как об этом и говорил Михаил Мишустин, жестких ограничительных мер, введенных правительством для предотвращения распространения коронавируса. Из-за режима самоизоляции населения произошло сокращение объема покупок и падение прибыли предприятий, большинство которых были вынуждены сворачивать свое производство.

«Подводя итоги заседания Международного агробизнесклуба, хотелось бы еще раз вернуться к теме маркировки. При разумном запуске механизма маркировки продовольственных товаров, как это и рекомендовал Алексей Майоров, можно добиться, чтобы отечественный производственник, занятый в сфере переработки животного сырья, не выбрасывал миллиарды рублей на пустые и нерабочие проекты, а использовал их на развитие своего бизнеса.

Это, в конечном итоге, скажется и на качестве и цене товара, и на росте потребления населением страны наиболее востребованной и необходимой пищевой продукции животного происхождения», — отметил эксперт ТПП РФ.