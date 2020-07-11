Саранск, , 19:22 — REGNUM Мордовия и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Российский Союз строителей» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили глава республики Владимир Волков и президент Союза Владимир Яковлев, сообщает пресс-служба правительства региона.

Взаимодействие сторон будет реализовано в направлении развития строительного комплекса республики, в том числе — производства строительных материалов, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в отрасль и развития конкуренции в регионе.

По словам Волкова, взаимодействие с Российским Союзом строителей позволяет регионам вырабатывать общие решения по развитию отрасли и реализовывать важнейшие инфраструктурные проекты в сфере строительства, в частности — национальные проекты.

ИА REGNUM напоминает, Российский Союз строителей — крупнейшая общественная организация. В её структуру входят 82 окружных, межрегиональных и региональных союза, 260 коллективных членов, которые объединяют 41 тыс. строительных организаций, компаний стройиндустрии, а также проектно-изыскательских институтов в 80 регионах России.