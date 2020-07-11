Ижевск, , 19:09 — REGNUM В Удмуртии начали проект по сдаче лесных территорий в аренду предпринимателям для сбора и дальнейшей заготовки грибов и ягод. Об этом сообщает пресс-служба минприроды республики.

Грибы в лесу Рыжкова Анна © ИА Красная Весна

Так, в Балезинском районе по договору арендатор получил 43 тыс. га леса, уже в этом году планируется начать заготовку чаги — березового гриба, в лекарственных целях. Власти республики оценили, что бюджеты разных уровней будут получать ежегодно от сдачи лесов около 3 млн рублей.

В настоящее время в регионе используется лишь 5% от имеющихся не древесных и пищевых лесных ресурсов.

«Развитие деятельности по сбору и переработке дикоросов это одно из ключевых направлений в развитии лесного хозяйства региона. С учетом потребности рынка в указанной продукции, мы в плановом порядке будем продолжать эти работы, — отметил глава профильного ведомства Денис Удалов. Он добавил, что проект позволит увеличить доходы консолидированного бюджета республики и создать новые рабочие места.

ИА REGNUM напоминает, в рамках национального проекта «Экология» в республике в этом году планируется выполнить работы по лесовосстановлению на площади 8,5 тыс. га. На начало июля в Удмуртии лесовосстановительные работы выполнены на территории в 5,122 тыс. га или 60% от плана текущего года.