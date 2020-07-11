Киев, , 19:05 — REGNUM Импорт газа из ЕС на Украину достиг 70 млн кубометров сутки, что является рекордным показателем с 2014 г.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил сегодня, 11 июля, генеральный директор госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Чиновник пояснил, что столь значительный рост возможностей для импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

Макогон отметил, что в прошлом году максимальная мощность по импорту газа на Украину не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой, а сейчас, с виртуальным реверсом, импорт может достигать показателя 170 млн кубометров в сутки.

«Большая часть импорта идёт на сезонную закачку в ПХГ (подземные хранилища Украины)… Но если ещё два года назад основную часть газа закачивал «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании, а это дополнительный значительный доход в бюджет Украины», — добавил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам первого полугодия Украина увеличила импорт природного газа из стран ЕС на 24%, до 7 млрд кубометров.