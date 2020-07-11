Пекин, , 18:02 — REGNUM Согласно прогнозам экономистов, китайская экономика увеличится на 2,6% во втором квартале 2020 года. Об этом 11 июля сообщает издание Caixin.

По официальным данным в первом квартале текущего года экономические показатели КНР сократились на 6,8%.

Среди позитивных факторов, способствующих росту будут два дополнительных рабочих дня, которых не было во втором квартале 2019 года. Тем не менее, как отмечают эксперты, негативное влияние от последствий карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, также будут влиять на макроэкономические показатели.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Карантинные меры, введенные правительствами многих стран, нанесли значительный удар по глобальной экономике.