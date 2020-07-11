Москва, , 16:37 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что отечественная экономика находится в состоянии застоя. Об этом 11 июля он сообщил во время общения с выпускниками Российской экономической школы.

По словам экономиста, причиной тому стало отсутствие структурных реформ в государстве.

«Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения», — заявил Кудрин.

Для преодоления текущей ситуации, по словам главы Счетной палаты, необходимо реформировать государственный сектор и создать в стране крупные экономические агломерации.

Кудрин подчеркнул, что настаивал на данном решении на протяжении многих лет, однако к нему не прислушивались.

Свое выступление чиновник завершил констатацией того факта, что со времен распада Советского Союза экономика России увеличилась лишь на 30%, что недостаточно в сравнении с общемировым уровнем.