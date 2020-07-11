Курган, , 16:17 — REGNUM В Курганской области для потребителей подешевеет подключение к газопроводам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Произойдёт это в результате внедрения новой модели газификации. Кроме того, сам процесс согласования заявок на газификацию сократится в два раза.

Напомним, в Курганской области уровень газификации природным газом сельских территорий составляет 31,8%, в целом по области — 59%. На сегодня в регионе газифицированы только 14 районов и два городских округа. При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, наблюдается хронический дефицит газовых баллонов.

Совместно с «Газпромом» власти Зауралья на 2020 год планируют строительство 10 межпоселковых газопроводов в 27 населенных пунктах. Благодаря этому природный газ поступит в 10 тыс. домов и 63 котельные.

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