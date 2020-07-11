Пекин, , 16:10 — REGNUM Стоимость акций китайской технологической компании QuantumCTek Co. на площадке Шанхайской фондовой биржи STAR Market выросла на 924% в день первичного публичного предложения. Об этом сообщает Bloomberg.

Базирующаяся в Хэфэй компания QuantumCTek Co. разрабатывает информационные продукты на основе квантовых технологий. 9 июля компания провела первичное публичное предложения акций (IPO).

Первоначально акции были выпущены по стоимости 36,18 юаней ($5,18), в ходе торгов акции подскочили более чем на 1000%, а к концу дня закрылись на 924% выше в сравнении с начальной ценой. К концу торгов 10 июля стоимость акций составила 338,05 юаней ($48,25). Отмечается, что IPO QuantumCTek Co. стало самым удачным дебютом на бирже STAR Market.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года на Шанхайской фондовой бирже была учреждена площадка для высокотехнологичных и стратегических секторов STAR Market.

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