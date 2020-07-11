Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Основатель корпорации SpaceX и глава компании Tesla Илон Маск занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров агентство Bloomberg. Состояние Маска оценивается в $70,5 млрд.

Таким образом Маск обогнал главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, который сейчас находится на 10-м месте ($69,2 млрд).

Напомним, что Баффет на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, начал распродавать свои активы и выходить в кэш. Так, Баффет продал все свои акции в американском инвестиционном банке Goldman Sachs. Этот банк является одним из крупнейших в мире. Также он продал акции четырех американских авиакомпаний.