Москва, , 15:18 — REGNUM Средняя наполненность торговых центров в Москве достигла 70% в сравнении с показателями до вспышки новой коронавирусной инфекции. 11 июля об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что во время действия ограничений загрузка торговых центров снизилась до 35% в сравнении с прошлым годом. Однако после снятия ограничений на деятельность непродовольственных торговых точек их загруженность начала восстанавливаться.

К концу июня на каждую тысячу квадратных метров торговых площадей приходилось в среднем 239 посетителей. Ефимов отметил, что этот показатель составляет 70% от «докризисного уровня». Он добавил, что за первую неделю июля в сравнении с концом марта (когда ограничения ещё не вступили в силу) среднесуточный оборот вырос на 48%. Рост оборота чиновник объяснил сохранением покупательской способности жителей Москвы и отложенным спросом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле доля свободных торговых помещений в Москве достигла максимума за последние четыре года.

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