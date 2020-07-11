Нью-Дели, , 13:37 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn планирует инвестировать около $1 млрд на расширение производственных мощностей на фабрике Sriperumbur в Индии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, наращивание объёмов производства на заводе Sriperumbur, расположенном недалеко от города Ченнаи на юге Индии, будет продолжаться в течение трёх лет. Планируется, что за это время штат завода, производящего смартфоны iPhone американской компании Apple, вырастет на 6 тысяч сотрудников.

Foxconn является ключевым производственным партнёром американской компании Apple. Отмечается, что расширение производства Foxconn в Индии производится именно по инициативе американского партнёра. В настоящее время большая часть производственных мощностей Foxconn находится на территории Китая, что вызывает беспокойство у Apple ввиду обострения торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в Foxconn заявили, что чистая прибыль компании в первом квартале 2020 года упала до самого низкого уровня за последние 20 лет.

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