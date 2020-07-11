Калуга, , 15:54 — REGNUM В Калужской области в настоящее время находятся 23 многоквартирных дома, которые не были достроены в срок, а их будущие жители не смогли получить квартиры, сообщает 11 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Строительство многоквартирного дома Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

По данным ведомства, в 2020 году из 23 долгостроев будут введены в эксплуатацию 12. Дальнейшая работа с застройщиками будет вестись в индивидуальном порядке. В регионе существует семь способов помощи дольщикам, которые зависят от конкретной ситуации. Одним застройщикам выделены кредиты, часть граждан получили в качестве компенсации квартиры в других домах, а на части объектов возобновились работы.

Врио губернатора области Владислав Шапша поручил проконтролировать завершение строительства в сроки, а также не допустить появления новых обманутых дольщиков. В частности, руководитель облсти предложил профильному министерству проработать возможность оперативного решения вопросов связанных с введением в эксплуатацию многоквартирного дома ЖК «Анненки» в Калуге.

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