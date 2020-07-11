Москва, , 13:03 — REGNUM Рейтинг наиболее востребованных профессий в нынешней ситуации на рынке труда, в условиях выросшей безработицы и пандемии коронавируса, составили эксперты Института прогрессивного образования. Результаты их исследования 11 июля приводит RT.

По данным исследования, в условиях пандемии наиболее востребованы представители медицины.

Далее, как считают специалисты института, коммерческие структуры также нуждаются в работниках, которые могут вывести бизнес из кризиса и быстро перестроить работу организации под новые стандарты. А потому, по мнению экспертов, тут будут востребованы квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты разного уровня (от программистов и мобильных разработчиков до экспертов по кибербезопасности), специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Кроме этого, указывается, что многим в условиях после прохождения кризиса, связанного с пандемией, компаниям потребуются менеджеры по продажам для восстановления спроса на свою продукцию, и с ними — курьеры, водители, удалённые менеджеры и операторы кол-центра.

Также отмечается, что ввиду восстановления активности в строительстве жилья одной из востребованных специальностей станут строители.

При этом, несмотря на строгие требования к кандидатам, быстро высокооплачиваемая работа, как отмечают эксперты, может появиться у специалистов по поддержанию правопорядка — полицейских и сотрудников охранных фирм.

И, по мнению специалистов института, ещё в числе востребованных окажутся преподаватели, личностные коучи, сиделки и няни, а также психологи, так как в результате нахождения в режиме ответственного поведения у себя дома многие люди по-другому пересмотрели свой быт, и часть решила вложиться в собственное развитие, а также наладить внутреннее состояние.

Как сообщало, 9 июля доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов заявил, что он считает, что удалённый режим занятости может обернуться тем, что граждан РФ будут заставлять работать ещё больше, чем прежде, но за те же самые деньги.