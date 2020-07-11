Минск, , 12:29 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение между Европейским банком реконструкции и развития и Белоруссией. Соответствующий указ (№265) был подписан главой республики 9 июля, сообщает 11 июля национальный правовой интернет-портал Белоруссии.

€259 млн займа будут предоставлены предприятию «Минскавтодор-Центр» для реализации соглашения (республиканские мосты и реконструкция автодороги М-3).

Контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных кредитным соглашением, а также целевое использование средств поручено Министерству транспорта и коммуникаций. Обеспечение погашения кредита в установленные сроки и обслуживание займа ЕБРР поручено Совету Министров, что будет обеспечено за счет средств республиканского бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020—2021 году Белоруссия рассчитывать привлечь займ от Международного банка реконструкции и развития в сумме €90 млн. Запрашиваемую сумму в республике планируют направить на финансирование мероприятий по экстренному реагированию на эпидемиологическую ситуацию в Белоруссии.

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