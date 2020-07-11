Минск, , 11:31 — REGNUM Решение об одобрении проекта протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о предоставлении кредита на строительство Белорусской АЭС, как основы для переговоров, одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его указ 11 июля обнародован на белорусском Национальном правовом интернет-портале.

«Одобрить проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Белоруссия и правительством Российской Федерации о предоставлении правительству Республики Белоруссия государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции на территории Республики Белоруссия от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в сообщении.

При этом сам текст указанного проекта изменений в соглашение между Россией и Белоруссией не приводится.

Также указывается, что, согласно данного документа, белорусское правительство уполномочивается на проведение переговоров по проекту протокола и ему разрешается при необходимости вносить в него изменения непринципиального характера,.

Кроме этого правительство Белоруссии этим же указом уполномочивается на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 июля национальный статистический комитет Белоруссии проинформировал, что по итогам пяти месяцев 2020 года республика недосчиталась пятой части внешнеторгового оборота.