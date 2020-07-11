Киев, , 09:35 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит государственному предприятию обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») кредит в размере €25 млн. Об этом 10 июля сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем telegram-канале.

По словам Криклия, между предприятием «Украэрорух» и ЕБРР было подписано соответствующее соглашение.

Министр инфраструктуры также отметил, что кредит, который предоставит ЕБРР, является своевременной и необходимой поддержкой «ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы», добавив, что провайдер аэронавигационного обслуживания «Украэрорух» является «частью критической инфраструктуры для государства».

Как сообщает пресс-служба «Украэроруха», предприятие обеспечивает аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины и в воздушном пространстве над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину.

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Напомним, ранее руководство международного аэропорта «Киев» сообщило о сокращении персонала в целях спасения предприятия от банкротства, связанного с кризисом из-за пандемии коронавируса. Представители руководства предприятия также отметили, что украинское правительство и министерство инфраструктуры никак не отреагировало на экономические проблемы аэропорта.