Москва, , 08:29 — REGNUM Эксперты дали свою оценку идее известного аналитика, руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева о новой деноминации российского рубля.

Как ранее заявил Разуваев, в случае деноминации российской валюты в размере 1:100 будут упрощены расчеты, в обращение вернутся копейки, добавится доверие к рублю, и он сможет претендовать на то, чтобы быть единой валютой в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«России нужен сильный и стабильный рубль без лишних нулей», — заявил экономист.

Как считает генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н. Василий Коновалов, данная идея — это попытка для рекомендующих ее аналитиков заняться самопиаром.

«Несмотря на то, что с последней деноминации прошло более 20 лет, нервное отношение населения к валютным реформам никуда не делось. Поэтому запуск новой деноминации может заставить население с ещё большим недоверием относиться к сбережениям и переводить их в валюту», — также отметил он.

Также директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, слова которого приводят РИА Новости, указал, что деноминация проводится после многократного резкого обесценивания и стабилизации национальной валюты, в России предпосылок для такого сценария нет.

«Деноминацию проводят после резкого многократного обесценивания национальной валюты и наступления стабилизации. В настоящий момент таких предпосылок в России нет», — уточнил глава НКР.

В свою очередь, экономист Сергей Хестанов, считает, что такая деноминация сделает российский рубль более удобным в использовании.

«На 1 копейку и на 10 копеек купить невозможно ничего почти — в обращении много денег, которые не используются практически, это обременяет. Их инкассация затруднительна, это иррационально. Рационально, чтобы за минимальную единицу национальной валюты какой-то товар можно было бы купить. Иначе непонятно, зачем ее ввели», — заявил экономист.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что ЦБ РФ отчитался, что жители России всё больше предпочитают иметь наличные денежные средства на руках, а не хранить их в банках и на начало июля сумма наличных средств в стране достигла рекордных 11,6 трлн рублей.