Курган, , 05:43 — REGNUM В Кургане работники МУП «Бытовые услуги» в сопровождении депутатов Курганской городской думы Якова Сидорова и Максима Пивоварова, которые являются бывшим директором курганских городских бань и нынешним заместителем директора соответственно, штурмовали приёмную мэрии столицы Зауралья. Об этом сообщает газета «Курган и курганцы».

Как заявил бывший директор курганских бань Яков Сидоров, сотрудники муниципального предприятия два месяца не получают зарплату. Протестующие требовали от городских властей, во-первых, открыть бани, во-вторых, одобрить льготный, под 2% годовых, кредит предприятию, пострадавшему от ограничительных мер в период пандемии коронавируса. Для получения займа необходимо согласие учредителя — департамента ЖКХ Кургана.

В мэрии Кургана поясняют, что письмо с просьбой о кредите поступило от руководителей бань 7 июля. Но к просьбе не были приложены документы, подтверждающие необходимость получения займа. Об этом руководству бань сообщили 9 июля. А 10 июля они устроили массовый протест вместе с работниками в мэрии.

Протестующие, нарушив пропускной режим, ворвались в приёмную градоначальника с криками, устроили там ещё и демонстративный обед с поеданием булок. Возмущённых женщин глава Кургана уговорил решить вопрос без скандала, в диалоге.

«На сегодняшний день открытие бань Роспотребнадзором пока не разрешено. У администрации города не было и нет цели — нанести ущерб предприятию или его работникам. Зарплату вы получите. Хочу напомнить, что любое муниципальное унитарное предприятие является коммерческой организацией, а не бюджетной, и его фонд заработной платы формируется из заработка», — отметил Андрей Потапов.

Вопрос о выдаче кредита МУП «Бытовые услуги» будет решён в оперативно к 13 июля, заверил мэр Кургана.

Курганские СМИ заметили, что депутаты гордумы Яков Сидоров и Максим Пивоваров являются активными представителями фракции КПРФ. И штурм горадминистрации столицы Зауралья связывают ни с чем иным, как с выборами в Курганскую областную думу, которые намечены на 13 сентября 2020 года. Яков Сидоров выдвинут от регионального отделения КПРФ кандидатом на данных выборах по Рябковскому одномандатному избирательному округу №6.