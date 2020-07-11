Тегеран, , 09:34 — REGNUM 10 июля заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана заявил, что порт Чабахар вскоре станет третьим торговым узлом Ирана благодаря своей инфраструктуре, мощностям и стратегическому положению, которое позволит ему приобрести равную значимость вместе с портами Бандар-Аббас и Хомейни на юге страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хоссейн Модаррес Хиабани отметил, что порт Чабахар имеет хорошую возможность для осуществления транзита товаров и экспорта. По его словам, с учётом значительного потенциала провинции в горнодобывающем секторе для Ирана очень важно быстрее исследовать, перерабатывать и экспортировать своё сырьё.

Подчеркнув, что на открытие шахт в Афганистане было потрачено более триллиона долларов, Хиабани заявил, что порт Чабахар имеет возможность экспортировать горнорудное сырьё из соседнего государства в различные другие страны.

Кроме того, по словам Хиабани, Чабахар является жизненно важным пунктом по отправке индийской продукции в Афганистан и Центральную Азию.