Тегеран, , 09:40 — REGNUM Ссылаясь на прокладку нового железнодорожного сообщения на юго-востоке Ирана, генеральный управляющий железной дорогой Исламской Республики Иран (IRIR) Саид Расули заявил, что иранские терминалы могут быть использованы для перевозки грузов из стран СНГ и обеспечения железнодорожного транзита между Индией и Россией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июля.

По распоряжению министра дорожного и городского развития в Иране началась прокладка железной дороги между иранскими городами Захедан и Чабахар. По словам Расули, железнодорожная ветка будет иметь протяжённость в 628 км.

Он также отметил, что иранское правительство планирует увеличить пропускную способность порта Чабахар с 2,5 до 8,5 млн тонн, что также требует завершения строительства восточного железнодорожного коридора страны для облегчения транспортировки грузов из портового города.

Расули подчеркнул, что железнодорожное сообщение Захедан-Чабахар имеет стратегический характер как на национальном, так и на региональном уровнях, так как ветка имеет особую роль в качестве части коридора Север-Юг.