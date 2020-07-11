История вопроса

Крупным считается бизнес, в котором штат сотрудников составляет более 250 человек,

годовая выручка превышает 2 миллиарда рублей и деятельность предприятия охватывает целую страну или несколько стран одновременно.



Считается, что крупный бизнес практически уничтожает конкуренцию в своем сегменте рынка и монополизирует направление деятельности. Из плюсов развития крупного бизнеса - бюджетные поступления и налоговые отчисления, решение проблемы безработицы.