Лос-Анджелес, США, 11 июля 2020, 02:10 — REGNUM Седьмое место в списке богатейших людей мира занял основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, обойдя сразу нескольких миллиардеров, 10 июля сообщается на сайте Bloomberg Billionaires Index.
Из-за резкого увеличения стоимости акций Tesla за день состояние бизнесмена возросло на $6,1 млрд и достигло $70,5 млрд. Маску удалось опередить председателя совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, совладелицу компании L’Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя корпорации Oracle Ларри Эллисона, владельца компании Reliance Industires Мукеша Амбани, а также сооснователя поисковой системы Google Сергея Брина.
Рейтинг по-прежнему возглавляет глава Amazon Джефф Безос.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля состояние Джеффа Безоса увеличилось до $181,5 млрд.
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