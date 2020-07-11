11 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Стоит ли потом удивляться, что на прошедшем голосовании по поправкам текста Конституции две трети участников итоги развития России за прошедшие два десятилетия оценили совсем не так, как «именитые» либеральные экономисты?

Александр Запольскис, , 10:43 — REGNUM Либерализм в России проиграл. Хотя и с некоторой натяжкой это очень похоже на Сталинград, поражение немцев в стенах которого войну в целом еще не закончило, но что дальше их ждет только бесславный конец — стало уже в целом понятно.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

С либерализмом история примерно та же. Будучи привнесенной в Россию извне, идея либерального мировосприятия очень притягательно говорила, что можно жить гораздо лучше, чем в рамках закостеневших коммунистических догм.

Надо признать, тогда это сработало, но сейчас уже перестало. Потому что набирающая силу на Западе вакханалия делает его непривлекательным даже для многих его апологетов. В связи с чем идейно-креативная поддержка «из-за лужи» серьезно ослабла.

Впервые за всю постсоветскую историю генерировать протестные смыслы отечественные креаклы оказались вынуждены сами. Тут-то и выяснилось, что все сущее они измеряют исключительно через желудок. Условно говоря, стали ли люди кушать больше и сытнее?

Во всяком случае, взятое на щит либералами исследование бывшего министра Ясина и экономиста Аузана сформулировано именно в этом ключе. С итоговым выводом, что в результате всех постсоветских пертурбаций в жизни россиян, если все пересчитать в цены 1980-ых годов, не изменилось практически ничего. От реформ около 20% населения выиграли, примерно столько же — проиграли, но основная масса — 60% — осталась при своих.

Из чего делается аккуратная подводка к мысли, что раз ничего в принципе не изменилось, то и о заслугах Владимира Путина говорить как бы неуместно. Самое смешное, что в начале перестроечной вакханалии в том же самом ключе либеральные критики анализировали итоги 1917 года, «доказывая» что Россия «в любом случае» вышла бы на промышленный и экономический уровень 1980, а значит Революция ей только помешала.

Анатолий Чубайс и Егор Гайдар на обсуждении депутатами плана экономических реформ. 1990-е

Нет, где-нибудь в конце 90-х или первой половине нулевых подобный заход вполне имел бы шансы на успех, но сегодня любой, имеющих доступ к интернету и умеющий пользоваться поисковиком, достаточно легко может найти опорные цифры даже в предлагаемой концепции «степени сытости». И тут выясняется странное.

В 70-ых годах в СССР на гражданина официально полагалось 7 м2 жилой площади. При этом в очередь на улучшение жилищных условий ставили только если на каждого члена семьи приходилось менее 5,5 м2. То есть фактический средний метраж был ниже официально положенного.

К 1980 году положение изменилось. Официально на горожанина уже приходилось по 13 квадратов, но если учесть разницу между планом и фактом, а также 37,7% доли сельского населения, имевшего «метраж» даже меньше нормы 70-ых, то в целом на круг на одного человека выходило не более 9 метров.

По итогам 2017 года средняя площадь на одного человека в России составила 25,2 м2, а через год — 2018, — она подросла до 25,8 м2. Можно было бы возразить, что в основном жилой фонд достался как советское наследие. Однако статистика подгадила и тут. Жилые здания постройки до 1995 года составляют лишь 60% жилого фонда РФ на декабрь 2018. Это значит, что прошедшие 25 лет в России построено жилья столько же, сколько в СССР за период с 1960 по 1991 год.

Как при этом материальный уровень жизни 60% граждан РФ может остаться неизменным, а у 20% даже сильно понизиться, остается решительно непонятно.

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Впрочем, может метры решают не все? В конце концов, исследователи утверждают, что нынешняя средняя российская зарплата по стране, если ее пересчитывать в советские рубли (при этом не раскрывая методики формирования коэффициента пересчета — 175 нынешних равны 1 советскому рублю 1980 года), по-прежнему составляет былые средние 160 рублей в месяц.

Но и тут не складывается. В 1983 в СССР ВАЗ 2105 продавался за 8 тыс. рублей или 50 средних месячных зарплат. Думаю, не сильно ошибусь, сказав, что сегодня «пятерка» того времени соответствует уровню примерно Lada Vesta или Hyundai Solaris, то есть машины в ценовой категории до 700 тыс. рублей или 28 средних медианных зарплат. Подчеркиваю, именно медианных, потому что в «чистых» средних выходит еще меньше.

Если отталкиваться от продовольствия, то в 1980 советский человек в среднем в год потреблял 58 кг мяса и 314 кг молока и молочных продуктов (в том числе только молока — 128 кг). По данным за 2019 год, мяса россияне в год съедают 75 кг что в 1,29 раза больше. Аналогичным образом в 1,35 раза поднялось среднее потребление молока, а яиц (280 шт на человека в год) россияне вообще сейчас употребляют больше, чем в США или Евросоюзе.

И вот на этом фоне авторы доклада делают следующее заключение. «В реальности примерно у 80% населения России реальные доходы не выросли со времени позднего СССР. Они «остались при своих» или даже ухудшили свое материальное положение по сравнению с 1980-ми годами».

Как всё это соотносится с выводами про «особо не изменилось ничего» — остается большой загадкой. Особенно глядя на забитые личными автомобилями дворы домов и сокращение с 2005 по 2018 год среднего срока обновления мобильного телефона с 24−25 до 12−16 месяцев. При одновременном росте средней цены покупки телефона втрое.

Очередь за айфоном у магазина на Тверской улице в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Может быть исследователи просто не в курсе, что россияне за 2019 год приобрели 30 млн новых смартфонов. При общей численности населения России, включая новорожденных, в 147 млн все равно получается, что новый смартфон себе купил каждый пятый житель страны.

Впрочем, можно предположить, что доходы исследователи считали в целом верно. Ошиблись они при определении покупательской способности «тех» и «этих» денег. И в колоссальной разнице с широтой доступного ассортимента товаров и услуг.

Но даже в этом случае «потребительский подход» к оценке итогов, достигнутых страной «за новейшую историю», отдает явной тенденциозностью. Причем совершенно определенно негативной.

В этом и заключается парадокс. Критерий — как люди стали жить в итоге — возможно верен, как сам по себе, но уж очень коряво, выборочно и заведомо тенденциозно его берутся считать либеральные экономисты.

Стоит ли потом удивляться, что на прошедшем голосовании по поправкам текста Конституции две трети участников итоги развития России за прошедшие два десятилетия оценили совсем не так, как «именитые» либеральные экономисты?