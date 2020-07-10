Тольятти, Самарская область, , 22:24 — REGNUM Автоконцерн «АвтоВАЗ» начал выпуск полноприводного внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает пресс-служба автоконцерна.

Напомним, что в декабре 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил у американского концерна General Motors 50% совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», которое с 2002 года выпускало внедорожник Chevrolet Niva. Производственная площадка, на которой собирали Chevrolet Niva, была переименована в «Лада Запад Тольятти», стала на 100% принадлежать «АвтоВАЗу». Модель Niva таким образом вернулась в линейку Lada.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, модель ВАЗ-2123 была разработана «АвтоВАЗом» еще в конце 90-х годов XX века, а на конвейер она встала в 2000 году. В 2002 году «АвтоВАЗ» создал совместное предприятие с General Motors. ВАЗ-2123 была немного доработана и стала выпускаться под брендом Chevrolet Niva.

Кузов, шасси, силовой агрегат выпускались на мощностях «АвтоВАЗа», а на партнерской производственной площадке была организована окраска и финальная сборка. Автомобиль оказался достаточно удачным для своей категории.

Планировалось, что на базе совместного предприятия будет создана Chevrolet Niva 2, однако к тому времени отношения между Россией и США испортились, начался период санкций. Выпуск Chevrolet Niva 2 не состоялся, а «АвтоВАЗ» начал серию улучшений для старого советского автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», который выпускается под брендом LADA 4×4, так как бренд «Нива» ушел к совместному предприятию с GM.

Теперь же «АвтоВАЗ» сосредоточил в своих руках выпуск и LADA 4×4 и Chevrolet Niva, которая просто будет называться Lada Niva. Кроме того, концерн ведет разработку следующего поколения легковых полноприводных автомобилей.