Нижний Новгород, , 21:18 — REGNUM Нижегородские лесничества обновили технику для патрулирования лесов на 90%, — сообщает пресс-служба правительства региона.

За последние 3 года в регион поступило 150 современных автомобилей и более 300 единиц оборудования для лесовосстановления и охраны лесного фонда от пожаров. Это самое масштабное обновление лесопожарной техники в регионе за последние 15 лет.

40 единиц современной лесопатрульной и лесопожарной техники и 140 радиостанций, навигаторов, бензопил, систем ГЛОНАСС на 20,7 млн рублей для лесных служб региона торжественно вручили лесникам на открытии лесопожарной станции в Уренском районе.

«Кроме работы по нацпроектам и закупки техники и оборудования, в Нижегородской области создаются и свои, инновационные технические новинки для охраны лесного фонда. В частности, нижегородское оборонное предприятие НИИИРТ разработало не имеющий аналогов в России прибор «Лесник». Это небольшая коробочка, которая позволяет на расстоянии улавливать колебания тяжелой техники или бензопил и подавать сигнал лесничим» , — заявил первый замгубернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Прибор используют для поиска «черных лесорубов». Сейчас изготавливается первая серийная партия, разработкой заинтересовались и другие регионы.