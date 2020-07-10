Нижний Новгород, , 21:07 — REGNUM В нижегородских торговых точках, где можно купить одежду, открываются примерочные. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности губернатор Глеб Никитин.

«В последнее время мы получали много обращений от предпринимателей. Постоянно велась работа с санитарными врачами для выработки последовательных решений», — отметил глава области, напомнив, что ранее были открыты примерочные в обувных магазинах.

При этом все примерочные должны быть оснащены специальной разметкой через 1,5 метра для соблюдения безопасной дистанции. Сохраняются также требования о необходимости носить медицинские или защитные маски в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля в регионе возобновят работу детские лагеря с медицинской лицензией. Откроются лагеря «Лазурный», «Салют», «Солнечный», «Романтика», «Золотой колос», «Дзержинец». Планируется, что с 20 июля при условии соблюдения всех санитарных норм откроются и другие детские лагеря. На смены в первую очередь будут направляться дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

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