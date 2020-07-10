Йошкар-Ола, , 20:05 — REGNUM В Марий Эл в 2020 году на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в республиканском бюджете предусмотрено 8,5 млрд рублей. Об этом заявила и.о. министра финансов Наталья Ковина, сообщает пресс-служба правительства региона.

По ее словам, по ряду нацпроектов за первое полугодие освоение средств составило менее 50%. Глава ведомства отметила, что это несет риски недополучения средств из федерального бюджета.

Предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета доводятся на квартал и «сгорают» в последний рабочий день указанного периода, пояснила Ковина.

«Неиспользованные объемы переносятся на декабрь текущего года», — заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, республика планировала принять участие в реализации 56 региональных программ в рамках нацпроектов. Всего до 2024 года регион планирует привлечь на эти цели финансирование в общем объеме 54 млрд рублей, что глава Марий Эл Александр Евстифеев назвал «колоссальными средствами». Сумма финансирования проектов за счет средств федерального бюджета составит 41,1 млрд рублей.