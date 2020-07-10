Грозный, , 19:34 — REGNUM В Чечне из-за возникшей угрозы нашествия саранчи объявили режим повышенной готовности. Он будет действовать в пяти районах республики: Наурском, Гудермесском, Надтеречном, Шелковском и Грозненском, сообщили 10 июля в пресс-службе минсельхоза Чечни.

В этих районах надо спасать от вредителя поля, засеянные рисом, кукурузой и подсолнечником, а также плантации винограда. В настоящее время с местной саранчой чеченские аграрии справляются, но есть угроза нашествия с соседних территорий, отметил заместитель руководителя регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Асламбек Темир-Алиев. В первую очередь это Дагестан и Калмыкия.

Всего в Чечне проведена обработка от саранчи на площади 30,6 тыс. гектаров, в том числе более 11 тыс. гектаров — с помощью малой авиации.