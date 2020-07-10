Москва, , 19:05 — REGNUM Деноминация российской валюты на данный момент не рациональна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля сообщил экономист Василий Колташов.

По его словам, подобные действия следует проводить в периоды экономического подъема. Сейчас же экономика России всё еще находится на этапе спада.

«Деноминацию рационально проводить в условиях, когда экономика уже вышла на оживление и подъем. А мы все еще находимся в депрессивной экономической обстановке и сейчас деноминация была бы не своевременна», — сказал Колташов.