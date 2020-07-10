Москва, , 18:56 — REGNUM Банк России в последние месяцы наблюдает нетипично высокий спрос на наличные деньги в стране. Об этом говорится в опубликованном 10 июля информационно-аналитическом комментарии регулятора «Ликвидность банковского сектора и денежный рынок. Июнь 2020 года».

«Под влиянием временного увеличения неопределённости относительно перспектив развития макроэкономической ситуации в условиях пандемии коронавируса заметно возросло значение депозитов до востребования. По этой же причине сохранялся нетипично высокий для последних лет спрос на наличные деньги», — отмечают в Центробанке.

Согласно данным ЦБ, устойчивый рост объёма наличных средств в стране снаблюдается с февраля текущего года. За период с начала года он увеличился на 2,18 трлн рублей и по состоянию на 1 июля достиг рекордных 12,42 трлн рублей.