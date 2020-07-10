Москва, , 19:04 — REGNUM Российский рубль можно деноминировать, однако неясно, есть ли в этом необходимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля рассказал экономист Василий Колташов.

«Теоретически деноминацию в России провести возможно. Непонятно только, почему её нужно проводить на основе 1:100. Почему не 1:1000? Но в любом в случае встает вопрос, что удобнее использовать», — сказал экономист.

При этом Колташов указал, что нынешняя система расчётов, на его взгляд, является достаточно понятной. Что касается системы расчёта с участием сотых долей рубля, то пока неясно, насколько удобно её будет использовать.

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