Минск, , 18:32 — REGNUM «Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2020 г. по сравнению с маем 2020 г. составил 100,2%, с декабрем 2019 г. — 103,4%», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Белстат отметил также, что базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 99,95%, с декабрем 2019 года — 102,3%.

По данным Белстата, годовая инфляция выросла на 5,2% (июнь 2020 года по сравнению с июнем 2019 года). При этом цены на продовольственные товары были повышены на 3,2%, на непродовольственные товары — на 4,4% и на услуги — на 7%.

За январь-июнь 2020 года рост инфляции составил 4,9%. При этом цены на продовольственные товары были повышены на 4,1%, на непродовольственные товары — на 4,4% и на услуги — на 7,1%.

По сравнению с декабрём 2019 года рост инфляции оказался скромнее — цены были повышены на 3,4%. При этом цены на продовольственные товары были повышены на 3,2%, на непродовольственные товары — на 4% и на услуги — на 4,2%.

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Напомним, согласно подписанному в прошлом году Александром Лукашенко указу об утверждении плановых показателей социально-экономического развития Белоруссии на 2020 год ВВП республики должен вырасти на 2,8%, а инфляция не превысить 5%.

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