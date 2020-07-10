Москва, , 18:59 — REGNUM Рекордное количество наличных денег, которое Центробанк зафиксировал к началу июля, является одним из признаков возможного финансового кризиса в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

По его словам, за последние 20 лет в России практически с нуля вернули доверие к банкам и финансовой системе, но текущая ситуация создает риски полноценного финансового кризиса.

«Массовый уход в «серую зону» и нал — это рациональный ответ общества на неопределенность и недостаточную поддержку государства. В 2000-е власти, чтобы побороть эти тенденции, снизили налоги и стали проводить более прозрачную и последовательную политику. Вероятно, именно этого сейчас и ждет общество», — сказал глава РАСПП.

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