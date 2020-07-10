Москва, , 18:23 — REGNUM Тарифы на услуги операторов мобильной связи в России с начала 2020 году выросли в среднем на 4%. Об этом сообщили 10 июля в Федеральной антимнопольной службе (ФАС) России.

Отмечается, что ведомством был проведён анализ тарифной политики крупнейших российских операторов ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и ООО «Т2 Мобайл».

При проведении анализа учитывались данные операторов о повышении тарифов в начале года, рост нагрузки на сети приблизительно на 20% в связи с эпидемией коронавируса, а также отдельно повышение тарифов оператором Tele2, которое ранее вызвавшее претензии у ФАС в связи с его недостаточной обоснованностью.

«Учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов ООО «Т2 Мобайл» в мае 2020 года, долю ООО «Т2 Мобайл» на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории Российской Федерации в 2020 году составил около 4%», — заключили в ФАС.

В антимонопольном ведомстве также отметили, что при проведении мониторинга операторы не сообщали о планируемом повышении цен в дальнейшем, а само ведомство «в текущих обстоятельствах не усматривает оснований для роста тарифов на услуги связи».