Тюмень, , 18:17 — REGNUM Число вакансий по работе вахтовым методом в регионах «тюменской матрёшки» — Тюменской области, Югре и на Ямале (Ямал находится на севере, Тюменская область без учёта округов на юге, а между ними — Югра, поэтому территорию и называют матрёшкой — ИА REGNUM) — в июне 2020 года выросло на 39% по сравнению с маем и на 45% к уровню прошлогоднего показателя. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter Урал.

Требуются строители, врачи, разнорабочие, водители и топливно-энергетической сферы производства и добычи сырья. Вахтовикам предлагают в среднем 78−80 тыс. рублей.

В HeadHunter Урал назвали три самые высокооплачиваемые вакансии. Это инженер по наклонно-исправительному бурению от 150 тыс. до 225 тыс. рублей; врач в посёлок Ванкор — 165 тыс. рублей; начальник строительного участка в месторождение Русское — от 139 тыс. рублей.