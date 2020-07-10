Москва, , 18:51 — REGNUM Рекордное количество наличных денег, которое Центробанк зафиксировал к началу июля, является тревожным обстоятельством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Буквально на днях ЦБ обнародовал апрельскую статистику, согласно которой спрос россиян на наличную валюту вырос в 1,8 раза по сравнению с мартом 2020 года и составил 2 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 57%, на европейскую валюту — в 8,7 раза. Однако эти операции совершали сами банки, так как объем сделок по покупке валюты, совершенные физическими лицами в апреле, уменьшились на 56% по сравнению с мартом», — отметил экономист.

Глава РАСПП указал, что причин этих обстоятельств несколько. Одна из них — введение налога на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей. Кроме того, определённую роль играет введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц.

«Все это заставляет людей забирать деньги со счетов и хранить их под матрацем. Вероятно, вскоре мы увидим развитие теневого банкинга и откат назад в 90-е, тогда была распространена практика хранить деньги у так называемых частных инвесторов, они же давали деньги под огромные проценты, а затем, в случае несвоевременного возврата долга, приходили с битами и буквально выколачивали свои деньги назад», — сказал Манкевич.

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