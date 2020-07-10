Чебоксары, , 18:05 — REGNUM В Чувашии пересмотрели тарифы на вывоз мусора, который первоначально предлагалось увеличить с 1 июля почти на 21%. В результате для городских жителей цену предлагается снизить на 0,62%, а для сельчан увеличить на 5,17%. Такие данные приводятся в релизе пресс-службы администрации главы республики.

29 июня на планёрке в правительстве был рассмотрен рост платы на коммунальные услуги в Чувашии во втором полугодии текущего года — тогда отмечалось, что в среднем расходы вырастут на 3,6%. При этом плату за мусор предлагалось резко увеличить — на 20,8%.

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Властям Чувашии понадобились сутки, чтобы переосмыслить решение и отреагировать на рекордный рост платы за мусор в условиях пандемии коронавируса и падения доходов жителей. В правительстве сослались на то, что это решение было заложено предыдущим составом Кабинета министров в 2019 году. Врио главы Олег Николаев собрал оперативное совещание и заявил о недопустимости такого роста, инициировав переговоры с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

10 июля на коллегии госслужбы Чувашии по тарифам принято новое решение о размере платы населения за услуги по обращению с ТКО. За счёт пересмотра средней плотности вывозимого мусора во втором полугодии плата для городских жителей может снизиться на 39 копеек — с 63,15 рублей до 62,76 рублей с человека в месяц. Напомним, первоначально её планировалось увеличить на 13,13 рублей.

Для сельских жителей тариф предлагается увеличить на 2,46 рублей, то есть с 47,56 рублей до 50,02 рублей — рост составит 5,17%. Первоначально предлагалось повысить тариф на 9,9 рублей.

Данное решение коллегии службы по тарифам подлежит госрегистрации и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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