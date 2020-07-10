Москва, , 18:06 — REGNUM Рекордное количество наличных денег, которое Центробанк зафиксировал к началу июля, говорит о том, что экономика России уходит в серую зону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

«Рост спроса на наличные деньги — это косвенный индикатор того, что экономика уходит в серую зону. Многие остались без работы, 45% населения живет на доходы ниже 15 тыс. рублей, люди вынуждены выживать и снимать деньги со счетов, храня дома кэш», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП отметил, что структурный профицит ликвидности в российском банковском секторе со 2 по 10 июля вырос на 0,482 триллиона рублей — до 1,632 триллиона. При этом в феврале профицит ликвидности доходил до 5,026 триллионов, после чего начал снижаться. Уровень рублевой денежной массы составил 53 триллиона рублей по состоянию на 1 июня 2020 года, против 46 триллионов годом ранее.