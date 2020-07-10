Москва, , 17:55 — REGNUM В связи с колоссальным экономическим кризисом администрации западных стран будут искать внешнего виновника сложившейся ситуации. Об этом 10 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Обвинить Китай очень удобно, это удобно и в том смысле, что здесь американская администрация и европейские власти, и британские могут списать на Китай свою вину за тяжелейший экономический кризис, за бедственное положение миллионов людей, за массовую безработицу», — заявил Колташов.

«В США безработица достигла уровня пика Великой депресии. Всего за несколько месяцев — не за несколько лет, как во время кризиса 1929−1933 годов — а очень быстро. В этой обстановке Китай идеальная мишень — он такой непонятный, так далеко находится, так много производит, забрал наши заводы. Почему бы его не обвинить?» — продолжил он.