Тюмень, , 17:41 — REGNUM В Тюменской области проживает три миллиардера. Об этом во время интернет-конференции в ИА «Тюменская линия» рассказала заместитель руководителя регионального УФНС России Ольга Иванова.

Лишь три тюменца задекларировали доход за 2019 год в размере свыше одного миллиарда рублей, ещё двое — от 500 млн до 1 млрд рублей. О доходе в размере от 100 до 500 млн рублей заявили 45 жителей региона.

Она напомнила, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции срок представления декларации формы 3-НДФЛ за 2019 год перенесён в 2020 году на три месяца. Физическим лицам необходимо представить сведения о доходах не позднее 30 июля.