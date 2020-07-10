Москва, , 17:49 — REGNUM Рекордное количество наличных денег, которое Центробанк зафиксировал к началу июля, является нейтральным фактором для экономики. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, существенного влияния на экономические процессы это обстоятельство не вызовет — основная доля всех денежных потоков в России происходит в безналичной форме.

«Это фактор, который существенных экономических последствий не демонстрирует и вызвать не способен. Большая часть движения денег в экономике происходит в безналичной форме. Плюс постепенно, но здесь мы отстаем от западных стран, постепенно растет популярность безналичных расчётов. И это плавно снижает интерес широкой публики к наличности», — сказал Хестанов.

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