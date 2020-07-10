Калуга, , 17:36 — REGNUM Сегодня, 10 июля, в рамках знакомства с ситуацией на автозаводах в условиях восстановления экономики временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил автозавод ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» и провел рабочую встречу с руководством предприятия. В ходе осмотра производства главу региона сопровождали генеральный директор ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве и заместитель генерального директора ООО «ПСМА Рус» Исао Тагучи. Владислав Шапша осмотрел производственные мощности и ознакомился с модельным рядом готовых автомашин.

Врио губернатора Калужской области посетил завод ООО «ПСМА Рус» Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в рамках рабочего совещания состоялось обсуждение планов по возвращению завода к докоронавирусным объемам производства, которые в настоящее время начинают постепенно восстанавливаться. По словам Владислава Шапши, Калужская область одна из первых в стране сняла временные ограничения на работу предприятий промышленности.

Врио губернатора Калужской области посетил завод ООО «ПСМА Рус» Пресс-служба правительства Калужской области

Врио губернатора Калужской области посетил завод ООО «ПСМА Рус» Пресс-служба правительства Калужской области «Рад увидеть работающий завод. Время пандемии — время испытания для всех. Сейчас ситуация нормализуется, и в ближайшее время в Калужской области мы перейдем к третьему этапу снятия ограничений. В настоящее время область находится на одном из первых мест в России по открытости экономики. Рынок, я уверен, скоро восстановится, и производственные мощности, которые здесь есть, будут задействованы полностью», — сказал он.

Руководство предприятия заверило главу региона, что у завода — большие планы по его дальнейшему развитию на территории Калужской области.