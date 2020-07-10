Москва, , 17:36 — REGNUM Пандемия коронавируса может послужить основанием для пересмотра политики свободного рынка в международной торговле. Об этом 10 июля заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов на телеканале «Россия 24».

«Появление такой пандемии мощной, и информационно очень мощной, даёт возможность правительствам всех стран проводить более решительную протекционистскую политику на том основании, что, извините, вы везёте нам заразу, вы безответственные, мы находим здесь коронавирус и другие вирусы», — заявил Колташов.

«На этом основании пресекать товарные потоки и, наоборот, перестраивать все торговые цепочки, когда покупаем больше у друзей, продаём больше дружественным экономикам. Ну, а странам, где правительства откровенно недружественные, мы никакой поддержки экономической не оказываем», — предложил он.