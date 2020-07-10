Москва, , 17:33 — REGNUM Рекордное количество наличных денег, которое Центробанк зафиксировал к началу июля, является последствием режима самоизоляции Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июля заявил экономист Сергей Хестанов.

«Причин много. Часть причин явно связаны с пандемией — понятно, что люди, которые посидели какое-то время на удаленке, столкнулись с проблемой — не во всех магазинах можно расплатиться картами, и те, кто пострадал от этого, просто увеличили запас наличных денег на случай, если ограничения продлятся. В этих условиях запасти наличных денег побольше — достаточно разумно», — считает экономист.

Каких-то существенных последствий большой объём наличных денег не вызовет. К тому же население, в основной своей массе, доверяет банковской системе РФ, считает Хестанов.

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