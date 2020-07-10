Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM В Ростовской области овощи и фрукты с начала 2020 года подорожали почти на 31%, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата.

Так, согласно опубликованным данным, плодоовощная продукция на Дону подорожала в июне 2020 года по отношению к маю 2020 года на 0,8%, по отношению к декабрю 2019 года — на 30,8%.

Наряду с этим сильно подорожали крупа и бобовые на 3,1% по отношению к маю 2020 года, на 18,5% — по отношению к декабрю 2019 года, макаронные изделия — 1,4% и 7,4% соответственно, масло подсолнечное — 1,9% и 4,5% соответственно.