Москва, , 16:58 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового примет в дальнейшем типичный сезонный характер. Об этом 10 июля заявил почётный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

«Придёт осень, придут обязательно вирусы. Коронавирус — родственник в определённом смысле вирусам гриппа. Каждый раз, дважды в году поздней осенью, ранней весной. В этом нет ничего особенного. Так же, как рекомендуют сейчас против гриппа, такие же рекомендации вы получите рекомендации для (профилактики) коронавируса», — заявил Зуев.