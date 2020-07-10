Москва, , 16:54 — REGNUM Положительное сальдо внешней торговли России за январь-июнь 2020 года составило $46,3 млрд, сократившись в 1,9 раза в годовом выражении. Такие данные обнародовала 10 июля пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что сокращение показатель произошло «в результате существенной отрицательной динамики экспорта при неблагоприятной международной конъюнктуре основных топливно-энергетических товаров и уменьшении объёма экспортных поставок в натуральном выражении».

Напомним, за аналогичный период прошлого года профицит составлял $86,4 млрд.

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