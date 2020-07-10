Мурманск, , 16:52 — REGNUM В первом полугодии 2020 года Мурманский морской рыбный порт переработал 101,3 тыс. тонн грузов, это на 12,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

«Портовики хоть и перевалили рыбы на 4 тысячи тонн рыбы больше, чем в мае, но эти объёмы уступают показателям прошлого года. Была надежда, что начавшийся в июне промысел морского окуня в Северном бассейне положительно скажется на динамике грузооборота Мурманского морского рыбного порта. Но в 2020-м рыбопромышленники предпочли отправить эти уловы в порт Санкт-Петербург — ближе к рынкам сбыта», — сообщили в пресс-службе порта.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года общий грузооборот Мурманского морского рыбного порта сократился на 12,1%, рыбопродукции — на 36,4%.