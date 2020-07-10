Москва, , 16:49 — REGNUM Лето 2020 года в России желательно провести при сохранении ряда противоэпидемических мер. Об этом 10 июля заявил почётный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

«В чём суть вообще карантинных мероприятий? Только в одном — прервать передачу возбудителя от одного человека к другому. Поэтому я понимаю, что сейчас, в общем, лето, на улице солнце, жара. Не надо кутаться в какие-то подвальные норы, но не нужно снимать масочный режим — вот условие, которое можно сохранить без всяких трудов», — заявил Зуев.