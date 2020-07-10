Москва, , 16:46 — REGNUM Понятие «второй волны эпидемии» часто некорректно используют в отношении коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 10 июля заявил почётный вице-президент РАЕН, главный научный сотрудник Института им. Гамалеи Виктор Зуев на телеканале «Россия 24».

«У нас его используют как ни попадя. Понимаете, понятие второй волны вообще родилось на основе эпидемических событий, связанных с вирусом гриппа. Начиналось заболевание, которое вызывает вирус гриппа типа А. А в конце вспышки или эпидемии вдруг начинали у больных выделять вирус гриппа типа B. И говорили — пришла вторая волна», — заявил Зуев.

«У нас сейчас за понятием волны скрывается увеличение заражаемости. У нас что, была вторая волна в Забайкалье? У нас что, была вторая волна в Дагестане? Во Владимирской области, Псковской области? Это всё просто усиление заражаемости в связи с разгильдяйством — вот и всё», — подчеркнул он.